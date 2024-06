Szeged és a Balaton

Hogy mégis kik és milyen ingatlan vásárlását tervezik a jövőben, kiderül a portál adataiból. A legkeresettebb portéka továbbra is a városi kis lakás, lehetőleg valamelyik egyetem, vagy ipari beruházás közelében. Jellemző példa, hogy a kínai autógyári beruházások bejelentését követően kilőttek a szegedi keresések és a meghirdetési árak. Ez némileg csökkent, miután közzétették, hogy a beruházási területen konténerlakástömböket is terveznek, mégis Szeged maradt a fő kedvenc, nyilván az egyetem miatt is. A másik leginkább keresett régió a Balaton környéke, erről az Ingatlanbazár szerint viszont az terjedt el, hogy tízmilliókkal kevesebbért lehet komoly ingatlanokhoz jutni, mint pár éve, fel is emelkedtek a hirdetési árak, hogy a hír be ne teljesítse önmagát.