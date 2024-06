Szokásos heti sétánk fókuszában most a málna volt, amit, mint meg tudtam a Dunántúl egyes részein Boldogasszony csipkéjének is neveznek. A piros gyümölcs csak egy-két pulton található meg, de ott van, és keresik is a vásárlók, mert nemcsak finom, hanem gyógyít és szépít is a benne lévő vitaminok, tápanyagok miatt.

Fotó: Löffler Péter

Meg kell említeni a csarnok új kiállítását is, amely a környezetvédelem világnapja apropóján valósult meg és egészen június 30-ig megtekinthető. A tárlat a Levéltitok címet viseli, amely bemutatja a levelek sokféleségét, megismerteti az érdeklődőkkel a működésüket és számos kérdésre választ ad.

Ami viszont távozáskor megütötte a fülem az tökéletesen leírja az előttünk lévő időszakot. “Hajrá magyarok!” - csendült valamelyik sorból, amire a válasz a következő volt: “Hajrá, hajrá, hajrá!”. Röviden összefoglalva, már a csarnokban is mindenki focilázban ég.