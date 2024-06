A Dunakanyarban több mint 30 százalékkal nőtt a négyzetméterenként fizetett átlagár, ahogy a Balatonnál és a Mecsek-Villány térségben is jelentős volt az áremelkedés. A Tisza-tó környékén és a Mátra-Bükk térségben azonban továbbra is kedvezőbb árakon lehet ingatlanhoz jutni.

A szakértők szerint tavaly összességében növekedtek a fajlagos árak hazánk üdülőkörzeteiben. Az övezetek közül a Dunakanyarban a 30 százalékot is meghaladta az áremelkedés, de a Balatonnál és a Mecsek-Villány üdülőövezetben is 10 százalék feletti, míg a Mátra-Bükkben és Budapesten 6-7 százalék körüli növekedés volt tapasztalható. Az üdülőövezetek közül a Velencei-tó-Vértes térségben és Sopron-Kőszeghegyalján viszont alig változtak az árak.

- A javuló gazdasági kilátások és a mérséklődő kamatszintek hatására idén többen dönthetnek ingatlan vásárlása mellett, akár saját részre, akár befektetési céllal. A növekvő kereslet az árak emelkedésének irányába hathat, ez az árnövekedés pedig nagymértékben befolyásolhatja, hogy milyen hozamot eredményezhet egy ingatlanbefektetés. 2024 első hónapjaiban jelentős élénkülést tapasztaltunk a hitelezési piacon, az új jelzáloghitel kihelyezések országos volumene áprilisban már 128,6 milliárd forintot mutatott, ami 88 százalékos növekedést jelent 2023 decemberéhez képest. Az év hátralevő részében további élénkülésre számítunk a jelzáloghitel-piacon a jelenlegi kamatszinten, hiszen sokan úgy látják, hogy az ingatlanárak emelkedésére tekintettel nem érdemes tovább kivárni a hitel felvételével

– mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője.

Széles skálán mozognak az ingatlanárak a nyolc kiemelt üdülőövezetben

Az üdülőkörzetek között továbbra is jelentős különbség mutatkozik az árakat tekintve: a legdrágább körzet változatlanul Budapest, ahol a 900 ezer forintot is meghaladták a négyzetméterenként fizetett összegek. A Balatonnál mintegy 850 ezer forintot kellett fizetni négyzetméterenként, a Dunakanyarban pedig hozzávetőleg 600 ezer forintot. A legolcsóbb üdülőkörzet továbbra is a Tisza-tó környéke, ahol 200 ezer forint körül alakulnak a négyzetméterárak, emellett a Mátra-Bükkben szintén alacsonyan maradtak, 370 ezer forinthoz közelítettek az árak.