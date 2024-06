A Mecsek völgyében, Sikondán található Ambient Hotel & AromaSPA június 1-től a Hilaris Hotels szállodalánc tagjaként üzemel tovább. A 77 szobás, 4 csillagos wellness szálloda az Accent Hotels-től kerül át a Hilaris Hotels szállodalánchoz.

– A Hilaris Hotels bővítésekor arra törekedtünk, hogy olyan szállodákat integráljunk szállodaláncunkba, amelyek megfelelnek három alapvetésnek: kiváló lokáció, jó adottságú épületek és jelentős növekedési potenciál. Pécs és környéke dinamikusan fejlődő környék, ahol vendégeink hamarosan megismerhetik a „Hilaris élményt”, azaz a családbarát szolgáltatásokat, a páratlan gasztronómiát Krausz Gábor irányításával és a legmodernebb wellness kezeléseket, mindezt megfizethető áron

– mondta el Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapító-tulajdonosa. – Az Ambient Hotel nagyon jó értékelésű, népszerű szálloda, megtiszteltetés lesz tovább üzemeltetni.

– Sikonda egy csodálatos természeti környezet, amelyet most az emberi tudás még szebbé tesz

– világított rá egy új szempontra Polics József, Komló polgármestere, aki hozzátette: ez azt épület ráadásul különösen közel áll a szívéhez, mivel korábban műszaki ellenőrként dolgozott itt.

– Egy tulajdonosváltás önmagában nem biztos, hogy hírértékű lenne – mondta Hoppál Péter, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. – Ugyanakkor esetünkben egy szintlépésről is beszélhetünk, ráadásul egy olyan térségben, amely a rendszerváltás egyik vesztese volt. Most bízom benne, hogy ennek a beruházásnak is köszönhetően új lendületet kap ez a terület.

Az eseményen ott volt Szalay-Bobrovniczky Vince, Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára is, aki elmondta: a kormányzatnak határozott szándéka, hogy fejlessze ezt a térséget. Az elképzelések szerint az ipar „ki fog lőni”, Komló is fejlődni fog, így ez a beruházás akár szimbolikusnak is mondható.