Megkezdődtek a földeken a nyári betakarítási munkák, az első kombájnok június 4-én, 5-én álltak be, ilyen korán még nem volt aratás. Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei elnöke elmondta, valóban nem szokványos, hogy ilyen korán állnak be a gépek az aratásba, ez előrevetíti, hogy hamarosan a búza is sorra kerül.

Kezdődik az aratás

Fotó: Pezzetta Umberto

– Az őszi árpa tekintetében az eredmények eddig igen biztatók, az első vágások 6 és 7 tonna között alakultak, a minőség is jó. A tavalyi évben a hektoliter súllyal nagy problémák voltak a vármegyében, idén ez egyelőre nem okoz gondot

– ismertette a szakember.

Az időjárás hatására most szinte összeérnek a kalászosok. S, hogy ez mennyire nehezíti meg a gazdálkodók helyzetét? Az elnök ezzel kapcsolatban elmondta, ez attól függ, hogy kinek milyen a gépkapacitása, s hogy ki milyen növényeket vetett. Akinek nincs saját kombájnja, és arra kell várnia, hogy rendelkezésre álljon a gép, annak előfordulhat nehézsége. Az elmúlt napok esős, szeles, viharos időjárása viszont nem kedvezett a kalászosoknak, helyenként megfektette a növényeket. Ez pedig okozhat még problémákat.

Az aratás szempontjából is jó lenne ha nem esne ennyit

– Ha továbbra is marad a csapadékos időjárás, akkor ez már minőségi-mennyiségi romlást okozhat az árpának, repcének, búzának is. Mert ilyenkor, ha érik a növény, és nagyon sok csapadékot kap, akkor előjöhetnek a különböző gombabetegségek. Tehát most azt szeretnénk, ha lenne egy szárazabb periódus, hogy az aratásokkal rendben végezhessünk

– fogalmazott Rittlinger József.

– A tavaszi vetésű növények most nagyon szépek, jól fejlettek, az időjárás eddig kegyes volt hozzájuk, ám még sok minden történhet addig, amíg elkezdjük ezeket aratni.

Tavaly, tavalyelőtt ebben az időszakban komoly aszály volt, melyet a kukorica nagyon megsínylett. Az idei év ebből a szempontból is más. Mint megtudtuk, a kukorica és a napraforgó most szép, a mostani fejlettségben jól mutatnak, de még sem a címerhányás, sem a csőképződés nem kezdődött el. Ha minden jól alakul, még 120 napot kint töltenek a földeken, és ez idő alatt még sok minden történhet.