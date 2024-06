Magyarország piacvezető HR-szolgáltatója, a Prohuman számára fontos dátum lett június 14, ugyanis ekkora adták át a pécsi Ferencesek utcájában a cég Délnyugat-Magyarország regionális központját, ami nem mellesleg a Prohuman leányvállalataként működő HR-Rent Kft. otthona. Az átadón többen is megszólaltak, hangsúlyozták azt, szüksége volt a cégnek egy ilyen központra, hogy a régió és Baranya gazdasági szempontból tovább erősödjön. Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója is elmondta, a kormány most nagyobb figyelmet fordít az ország déli területeire.

Joó István elmondása szerint Baranya új sebességi fokozatba fog kapcsolni gazdaság téren.

Fotó: Laufer László

Mindenkinek jó jel az, hogy egyre többet tartózkodunk Baranya vármegyében, pontosan mutatja azt, hogy a kormány hogyan gondolkodik erről a térségről.

- kezdte el beszédét Joó István, aki a kormány törekvéseit, miszerint eddig a nyugati és keleti országrész közti gazdasági különbségek után most az északi és déli területek közti fejlettségi eltérések eltüntetését mondta el. Mivel a keleti országrészen végzett tevékenységek korábban eredményesnek bizonyultak, ezért tudnak most a Pécset is érintő déli vármegyékre fókuszálni, ám ez nem azt jelenti, hogy az eddigi beruházások elkerülték volna Baranya vármegyét.

Baranya lendületét megindítják gazdasági tekintetben

Az elmúlt tíz évben a kormány 49 pécsi projektet támogatott, összesen 250 milliárd forintnyi beruházást jelentett, Pécsen így létrejöhetett 4900 új munkahely, 4300 munkahely pedig megmenekült a Gyármentő Program keretén belül. Az elmúlt hónapok is eredményesen teltek, a British American Tobacco 150 millió euró értékben növeli a kapacitását, de a Körber hosszútávú erős jelenléte is ezt bizonyítja, mellettük pedig a japán Seiren céget is sikerült idecsábítani, aki a térség új gazdasági szereplőjeként a Tesla cégnek fog termékeket gyártani.

Most egy magasabb sebességi fokozatba kapcsolunk.

A vezérigazgató elismeri az eredményeket, de hátra nem dőlhet a kormány ezektől az eredményektől, hisz vannak területek, amit fejleszteni kell. A munkanélküliség vármegyénkben jelentősen csökkent, ám az országos átlag felett van ez a szám (4,65%). Az országos átlagot tekintve az ipari termelésben is csak 15. helyen szerepel a vármegyék között.