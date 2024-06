A „SpongeCity” a klímavédelem területén belül a villámárvizek kockázatának csökkentésére, a hatékonyabb városi csapadékvíz-gazdálkodásra fókuszál – helyi szinten Pécs városát segítve ebben a feladatban. A PTE vezetésével 12 ország települései, vízügyi igazgatóságai, fejlesztési ügynökségei dolgoznak közösen 2024 januárjától 2026 júniusáig. A munka során vizsgálják a város domborzati jellemzőit, a csapadék által jelentett kockázatokat, valamint az ennek kezelésére jelenleg alkalmazható infrastruktúrát és eljárásokat. Ezt követően akciótervet dolgoznak ki a városi csapadékvíz-gazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében, valamint az akciótervben szereplő beruházásjavaslatok egyikéhez megvalósíthatósági tanulmányt készítenek a szakemberek. A projekt eközben egy kutatást is támogat: a PTE Természettudományi Kar kutatói az egyetem botanikus kertjében kísérleti esőkertet alakítanak ki, hogy tanulmányozzák a különböző talajkeverékek és növényi borítás hatását a beszivárgásra.

A kutatás eredményei városi esőkert beruházások során alkalmazhatók. Ennek eredményeként ajánlásokat fogalmaznak meg a városvezetés számára, elősegítve a Rákóczi úton épülő esőkerthez hasonló módon, közterületeken létrehozott esőkertek tervezési munkáit.

A találkozón résztvevő szakmai szervezetek – BIOKOM Kft, Tettye Forrásház Zrt, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Pécsi Városfejlesztési Zrt – ismertették a hatáskörükbe tartozó, tervezett csapadékvíz-gazdálkodási fejlesztéseket, és egyeztették, hogy a „SpongeCity” szakmai ajánlásai miként építhetők be ezek megvalósításába. Ezt követően megtekintették az épülő kísérleti esőkertet, ami 2024 őszétől a lakosság számára is látogatható lesz, így ők is ötleteket gyűjthetnek majd az otthoni vízmegtartás fokozásához - derül ki az egyetem közleményéből.