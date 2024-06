Minél több felújítás szükséges

A helyzetet bonyolítja, hogy az eladásra meghirdetett kockaházak hirdetési ára rendszerint jóval a reális piaci ár fölött van, és az eladók a hitelprogram ismeretében nem hajlandóak engedni az árból. Az bizonyos, hogy az igényekhez képest limitált mennyiségű ház kaphat egyszerre hitelt, így a tulajdonosok voltaképpen a hitel esélyét is beárazzák a hirdetésekbe. Amíg a hitelprogram nem lép át egy kritikus mennyiséget, nehézzé fogja tenni az egyszerű családi okokból kiválasztott ingatlanokra való alkut. Ha viszont a hitelek és a felújítások nagyobb számban beindulnak, az Ingatlanbazár szerint ez a falusi csokra várók nagy nyeresége lesz, lévén a leginkább keresett, jó állapotú, felújított házak kínálata megnő.

Jót hoz mindenkinek

A portál várakozása szerint ez lehet az a folyamat, amely mindenkinek jót hoz. A tulajdonosoknak eltűnnek a magas számlák és értékesebb lesz a házuk, a vásárlóknak sokkal nagyobb lesz a kistelepülési érdemi kínálat, az ingatlanpiaci tranzakciók száma nőni fog, ami az ingatlanirodáknak szükséges. A kivitelezőknek kínált munkalehetőség is előnyös, amely külföldről hazahozhatja a magyar építőipari szakembereket. A kivitelező vállalkozók listája az új honlapon kereshető lesz lakóterület szerint, az így versenyeztetett kivitelezők érdekeltté válnak a felhasználandó építőanyagárak kedvezményes kínálatában is.