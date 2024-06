A már hagyományos és nagyon kötetlen Business Night 4 Baranya programot idén IT Meetuppal és Kibervédelmi Kerekasztallal is kiegészítették a szervezők, sőt az „Egy hét Baranyáért” eseménysorozat részeként még az egyesület egyik pártoló tagjának, a Trenkwaldernek a pécsi irodanyitó eseményét is támogatták.