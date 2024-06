Előfordult olyan is, hogy az áldozatok értesítést kaptak egy rég nem látott rokon örökségével kapcsolatban egy olyan ügyvédi irodától vagy más szakmai szervezettől, amely látszólag teljesen szabályosan működik. - Az effajta öröklési csalások intő jelei a titoktartás kérése, a sürgetés, a személyes adatokra vonatkozó kérések és a felszólítás kezdeti befizetésre a jövőbeni nyereség biztosításához - hívja fel a jelentés a figyelmet.

Jellemző az is, hogy aktuális tragikus eseményeket kihasználva a csalók a közösségimédia-felületeken adományozási felhívásokkal használják ki a segítő szándékú emberek gyanútlanságát. De jellemző az is, hogy a csalók olyan megtévesztő, hamis online boltnak tűnő felületeket hoznak létre, amelyek alacsony áron kínálnak keresett termékeket - céljuk nem más, mint a fizetési információk gyűjtése. A törvényesen működő kereskedők teljesítik az online megrendelést, de a fizetési információk már illetéktelen kezekbe kerülnek és további visszaélésre adnak lehetőséget. A Visa is felhívja a figyelmet arra, hogy tudatossággal elkerülhető a csaló próbálkozások legtöbbje.