Kajszi- és őszibarack a kofák többségénél megtalálható volt csütörtök délelőtt a pécsi vásárcsarnokban. Több árusnál láttunk már magyar szilvát is, ez június vége lévén egészen meglepő. A gyümölcs tipikus befőzési időszaka ugyanis az augusztus, ám az idei évben (sok máshoz hasonlóan) a szilva is hetekkel korábban kezdett érni. A háziasszonyoknak tehát akad most dolga bőven. Alig ért véget az eperszezon, már a baracklekvár főzésen is túl vannak sokan. A lábasba - vagy egyeseknél üstbe - hamarosan bekerülhet a szilva is. Roskadozhatnak a kamrák polcai a lekvároktól, befőttektől.

A Pécsi Vásárcsarnok sem maradhat ki a nyári ízekből

Tök és cukkini a Pécsi Vásárcsarnokban

Ám nem csak az ízletes gyümölcsökből volt hatalmas a kínálat a csarnokban, az uborka, tök és cukkini is hívogatta a vásárlókat. Az egyik asztal szinte csak ezzel a zöldségfélével volt tele, szóba is elegyedtünk a kofával a gyönyörűen rendezett tököket látva. Találhattunk itt különlegesebb, aranysárga színű cukkinit is, ezzel kapcsolatban megtudhattuk, hogy lágyabb, selymesebb íze van mint a zöldnek, rántani ez is tökéletes. A csillagtöknek is hívott patisszont is sokan szeretik töltve vagy rántva, most ezt is süthetjük.