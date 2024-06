Mint írják, a foodora market Magyarországon öt városban szállítja házhoz a bevásárlást, és az évek alatt számtalan extrém rendelésre is volt példa. Pécsett a legtöbb rendelést leadott felhasználó tavaly 320-szor vásárolt be a foodora applikációján keresztül, a legnagyobb összegű rendelések toplistáját pedig egy közel 132 ezer forint értékű bevásárlás vezeti 2024-ben. A vidéki foodora marketek között, legnagyobb rendelés értékű rendelés tekintetében, Pécs alig marad le kétezer forinttal a rekordtartó Debrecentől.

Az elmúlt időszakban jelentősen felpörgött a házhoz szállítások iránti érdeklődés: az e-kereskedelem bővülésén túl a gyorskereskedelemre is megnőtt az igény. Az FMCG termékek piacán a GKID felmérése alapján a foodora market országosan a 9. helyen áll a hazai online kereskedők között.

Egyre több a nagybevásárlás

A foodora market termékei közül az ásványvizek, dobozos tejek és zöldségek kerülnek legtöbbször a virtuális kosárba, a friss pékárukból, gyümölcsökből és húsokból átlagosan 3-4 napra elegendő mennyiséget rendelnek a felhasználók.

A pécsi listát a gyümölcsök és friss húsok vezetik, de a rekordot az kimelegedett vásárló tartja, aki 608 darab jegesteát tett a kosarába az elmúlt egy évben.

A hűtőt feltöltő kisebb bevásárlásokon felül egyre gyakoribbak az egész hétre tervezett nagybevásárlások is. Egy nagyobb bevásárlásnak pedig súlya is van: az eddigi legnehezebb Pécsett leadott rendelés 65 kg-os volt és Alsómakáron adták le - ez annyi mintha négy teljes Zsolnay szettet rejtett volna a futárhátizsák. Az átlagos kiszállítási idő országosan 29 perc - ebben szerepel a termékek összekészítési ideje is - de volt olyan rendelés Pécsett, ami két perc alatt érkezett célba az egyetemi campusra.