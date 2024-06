A most megszerzett BSIS Impact label nem csak önmagában jelentős, hanem bizakodásra ad okot a Közgazdaságtudomány Kar folyamatban lévő Management and Leadership mesterképzés EFMD akkreditációjával kapcsolatban és a távolabbi intézmény-akkreditációs folyamatokhoz is jó ajánlólevél, amelyek még rangosabb helyre emelhetik a Közgazdaságtudományi Kart a nemzetközi felsőoktatás mezőnyében.