Nagy Gergely kiemelte, hogy az idei év növénytermesztési szempontból eddig jól alakul, a villányi gazdák kellően felkészültek ahhoz, hogy ne okozzon gondot az elmúlt időszak csapadékos időjárása sem.

Villány, a bor városa

Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a tavalyi nagyon nehéz év volt növényvédelmi szempontból, a peronoszpóra-fertőzés jelentős károkat okozott főként a kisebb gazdák számára, de borvidéki szinten ez nem okozott nagyobb kiesést. Villányban az átlagos termésmennyiség az időjárástól és a csapadék mennyiségétől függően hektáronként 60-78 mázsa. 2023-ban ugyan az alsó értékhez közelítve, de belefértek ebbe a villányi termelők – tudtuk meg a hegyközségi tanácsának titkárától.

Ismertetése szerint idén szép egészségesek a fürtkezdemények, bizonyos fajták pedig már a fürtzáródásnál tartanak, is igen jó termésmennyiségre lehet számítani. Az idei termés minőségét azonban a nyári, azon belül is az augusztusi időjárás fogja meghatározni. Nagy Gergely szerint nem túl meleg, száraz idő kedvezve augusztusban leginkább a termésnek.

A jelenlegi tendenciák alapján a szüret már augusztus legelején megkezdődhet az illatos fehér szőlőfajták és a primőr rozé alapok, köztük a kékmedoc szedésével. A hegyközségi tanács titkárának prognózisa szerint ha maradnak a jelenlegi körülmények, akkor szeptemberben már igen nagy mennyiségben lehet majd találkozni a primőr rosékkal. A későbbi érésű Bordeaux-i fajták esetében pedig a termés minőségét az elkövetkező két, két és fél hónap időjárása fogja megszabni.

Villányt is elérte a világpiaci trend

Nagy Gergely beszámolt arról is, hogy Európa és a világ borpiacán a fehér-, illetve a roséboroknak van nagyobb keletje és ez Villányt sem kerülte el. Annak ellenére, hogy a borvidék kékszőlő-fajtáiról és az azokból készülő vörösborokról híres, itt is mintegy 20 százalékban megtalálhatóak fehérszőlő-fajták. Az elmúlt néhány évben több Irsai Olivért és olaszrizlinget telepítettek a borvidéken, mint a 2000-es évek elején – mutatott rá a hegyközségi titkár. Ha ez a tendencia a jövőben is tartja magát, akkor várhatóan még több fehérszőlőt fognak telepíteni Villányban is, ugyanakkor a kékszőlő-fajták dominanciája továbbra is megmarad.