A nyár második szakaszára is vethetünk másodvetésre alkalmas zöldségeket

A kánikulában ugyan a legtöbben a vízpartok mellett keresnek enyhülést, de a kertészkedők ekkor is kitartanak kis birtokuk mellett, és szorgalmasan öntözik, gondozzák. Baranya aprófalvas területein, sőt a városok peremén is egymást érik a kiskertek, ahol a nyár derekán is akad tennivaló.

Nyár közepére a tavasszal elvetett zöldségek javarészt beérnek, hiszen 2-3 héttel korábban kezdődtek és fejeződtek be a növények folyamatai, így helyük a kertekben üresen marad. Nem muszáj azonban ennek így maradni, a nyár második szakaszára és őszre vethetünk úgynevezett másodvetésre alkalmas zöldségeket. Mivel ezeket a növényeket nyáron ültetjük, fontos odafigyelni az öntözésre. Sokkal hamarabb kiszáradnak a földek a hőségben, ezért érdemes akár csepegtető rendszert is alkalmazni. Szükséges odafigyelni folyamatosan a kór- és károkozókra, hiszen ezek a növények az augusztusi nagy melegnek, de még az őszi hűvösebb időjárásnak is ki vannak téve. Így hajlamosabbak a gombás megbetegedésekre és egyéb kórokozókra egyaránt. A másodvetésű növények betakarítási ideje az őszi fagyok elött kell, hogy megtörténjen - tanácsolja az agrarszektor.hu online agrárgazdasági újság.

Milyen zöldségek alkalmasak másodvetésre? Répa A répa alapesetben egy rövidebb tenyész idejű zöldségnek számít, számos fajtájával találkozhatunk. Kedveli a mélyebben művelt, laza szerkezetű talajokat. Apró magvait sorba, vagy szórva is vethetjük és ügyeljünk arra, hogy megfelelő mennyiségű öntözésben részesüljön. Káposzta és karalábé Bár a keresztesvirágúak viszonylag hosszú tenyész idejű növények, azonban a rövid ideig tartó fagyokat képesek átvészelni, így a késő őszi időszakban is megtalálhatóak lesznek kertjeinkben. A káposzta esetében, a már említett hosszú tenyészidő és a strapabíróság miatt érdemes már magát a palántát kiültetni. Ugyanezek elmondhatóak a karalábéról is. Cékla Gumója rendkívül értékes, különösen a vitaminszegény őszi és téli időszakban. Július végi, augusztus eleji vetéssel is sikeresen termeszthető. Házikertben 30-35 centis sor- és 15-20 tőtávolságra célszerű vetni. Burgonya Ez a közkedvelt zöldség is sikeresen termeszthető nyáron. Ebben az esetben érdemes előre csíráztatni a kisebb méretű gumókat, majd ezután elvetni. Ha rendszeresen öntözzük, hamar ki is kelnek. Retek Nem csak a kora tavaszi szezonban, hanem késő ősszel is nagy jelentősége van ennek a zöldségnek. Vannak július végén, augusztus elején vethetők őszi-téli fajták, amelyek lényegesen nagyobb gumót fejleszthetnek, mint tavaszi társaik. Tenyész idejük körülbelül 61-100 napra tehető.

Borsó A borsó kifejezetten jó választás másodvetés esetén, nem csak azért, mert nyár végén is friss, zsenge borsó teremhet kertünkben, hanem azért is, mert ez a növény nitrogénmegkötő, így tökéletes előveteményként szolgál számos tavaszi kultúrának. A borsó nem válogatós, de kedveli a mélyrétegű, enyhén meszes, tápanyagdús félig kötött talajokat.