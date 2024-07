Színek kavalkádja, illatok tökéletes szimfóniája töltötte meg a gasztronómia fellegvárának is nevezett Pécsi Vásárcsarnok épületét, de minket most, még ha erősen is csábított az Ételudvar, a paprika és a paradicsom érdekelt a legjobban. Meg sem kell szerintem kérdezni, hogy miért, mert a válasz röviden és tömören annyi: lecsó.

A paprika és a paradicsom elengedhetetlen egy jó lecsóhoz

Fotó: Löffler P.

A paprika és a paradicsom nagy népszerűségnek örvendenek

Eljött az az időszaka a nyárnak, amikor előkerülnek a befőttesüvegek a háztartásokban, és az édesanyák, nagymamák elkezdik eltenni a lecsót, ehhez azonban először az irányt vagy kertbe, vagy a piacra kell venni, ahol most már gyönyörűbbnél-gyönyörűbb paprika és paradicsom található. Mindkét zöldségből rengeteg féle létezik, és nem is mindegyik fajta jó lecsóhoz. Az egyik pultnál éppen arról esett szó, hogy tavaly sikerült kápia paprikát tenni ebbe az ételbe, de ez nem volt jó ötlet, mert túl kemény volt a héja, és alapos főzés után sem puhult meg teljesen, és a gyerekek és az unokák ezt kicsit nehezményezték is.

Lehet nem is sejtjük, de a lecsónak egészen messzire nyúlik vissza története, arról már nem is beszélve, hogy hány író foglalta könyvbe ezt a magyar ételklasszikust. De nem kell nagyon messzire mennünk, hogy megfogalmazzuk, hogy miért is szeretjük annyira a lecsót. A L’ecsó című animációsfilm végén – Vigyázat, cselekményleírás! – ezt az ételt szolgálják fel az étteremkritikusnak, akit ez visszarepít a gyerekkorába, haza a régi otthonába. Tehát a lecsó egyet jelent az otthonnal, a gyerekkorral, és pont ezért nincs egyforma sem belőle. Senki sem tudja leutánozni a szülei által készített étel ízét.

A Pécsi Vásárcsarnokban egy kisgyerek pont a nagymamájával vásárolt, aki egyszer csak csillogó szemekkel kérdezte miközben a paprikák és paradicsomok között válogattak: Nagyapa ma lecsót készít?