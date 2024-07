- A világ minden tájáról érkeztek absztraktok a konferenciára, mint ahogy a résztvevők összetétele is igen színes lesz: a Belgrádi Egyetem építész fakultásához tartozó tudománykör és a PTE MIK Építész Intézetének oktatói, kutatói, építész doktori iskolájának hallgatói mellett szerb, horvát, szlovák és olasz partnerek is érkeznek Pécsre. Nagyon izgalmas gondolatébresztő előadásokra számítunk, igyekeztünk olyan kutatókat és szaktekintélyeket megszólítani a plenáris előadásokra, akik mérvadó nézőpontokat képviselnek. Olga Mihalikova, a Szlovák Építész Kamara elnöke és Adolfo F. L. Baratta Ph.D., a Róma Tre Egyetem Építész Intézetének professzora mellett két, karunkhoz köthető szaktekintély szólal fel a plenáris ülésen: Reith András Ph.D. tudományos főmunkatárs, aki alternatív energetikai és megújuló energiák mentén város- és településfejlesztési stratégiákkal, smart city-vel foglalkozik, valamint Zoboki Gábor DLA, Kossuth-díjas építész, Építész Intézetünk egyetemi tanára, a magyar és a nemzetközi kortárs építész szakma elismert szakembere. Izgalmas gondolat- és tapasztalatcserére számítunk a kerekasztal-beszélgetéseken, az összesen kilenc különböző szekciókban zajló diskurzusokon, sőt a kísérőprogramokat is úgy állították össze a szervezők, hogy lehetőség legyen a szakmai, tudományos hálózatosodásra