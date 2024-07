Hogy hol keresendő az ázsiai konyha iránti népszerűség? Valahol az animék (japán rajzfilmek) megjelenése, elterjedése gyújthatta be a népszerűségbomba zsinórját.

Az ázsiai ízekért nem kell messzire menni

Fotó: Lazhko Svetlana

A belvárosban sok olyan hely van, ahol nemcsak az egyetem külföldi tanulói, hanem a helyi lakosok is megfordulnak. Az egyik népszerű bolt a PIKI Asia Supermarket a Rákóczi úton, ahol a késztermékek mellett kaphatók fűszernövények, mint például thai bazsalikom, vietnámi menta, vízi spenót vagy éppenséggel koreai perilla levelek, de hozzájuthatnak a vásárlók itt, ahogyan a Choy-ban (Nagy Jenő utca) is, fagyasztott termékekhez. Kapható például fekete tigris rák, húsos tavaszi tekercs vagy wonton, ami igazából egy tésztabatyu.

Az ázsiai ételek iránti vonzódás tényleg az animék miatt indulhatott el, de amikor a dél-koreai sorozatok elterjedtek, és szinte minden epizódban volt egy jelenet, amelyben zacskós tésztát esznek jóízűen szereplőink, számunkra is meghozta az étvágyat hozzájuk. Így nem kellett sokat várni arra, hogy ezek a készételek itt is elterjedjenek.

Az Árkádhoz közeli Apróbab Szuperdiszkontban is sokan megfordulnak, ahol ugyan számos más élelmiszerüzletben is megtalálható termék kapható, de egy sarka a boltnak csak ilyen tésztás étellel van tele. Ezeknek a termékeknek az ára úgy 400 és 1700 forint között mozog, attól függ, hogy milyen márkát és milyen méretben vásárol az ember. De ez a készétel kínálat a többi pécsi ázsiai üzletre is elmondható, így a Go Azsiara – Apáca utca – vagy éppen a Dubai Supermarketre – Király utca – is.

Sok ázsiai étterem nyílt Pécsett

A keleti konyha iránti népszerűség sokakat sarkalt arra a városban, hogy erre a területre fókuszáló éttermeket nyissanak. A hagyományosnak számító kínai éttermek mellett található sushi bár – Király utca –, de kóstolhatók thai finomságok a nemrég nyílt Buddha Originalban – Széchenyi tér -, de van Pécsnek Namaste Indian Restaurant néven indiai étterme – Felsőhavi utca – is, és nem mehetünk el szó nélkül a a Spéci Pho mellett, ahol pho levest és sok más vietnámi finomságot is lehet már kapni, és alkalomadtán rámen hévégét is szoktak tartani.