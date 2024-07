A csütörtök általában nyugodt nap a Pécsi Vásárcsarnokban, de ezen a héten a megszokottnál is csendesebb volt. Kint és odabent is kevesebben voltak, nemcsak a vásárlók, az árusok is. Pultok letakarva, talán ezzel jelezve, hogy az eladók nyaralni mentek, vagy kivettek egy napot, hogy lazíthassanak ebben a melegben. Nekik is szükségük van a pihenésre, hiszen az év minden napján már kora reggeltől talpon vannak, hogy a legjobb árukkal várják a vásárlókat.

Minden csarnoklátogatás élmény, de nyáron különösképpen az. A színek sokasága nyugtató hatással bír, több a mosoly mind az eladók, mind a vevők arcán. Ez a kedvesség és jókedv pedig nagyban hozzájárul a vásárlási élményhez.

Egy ideje már több pulton is fellelhetők az uborkák: kígyóuborka, salátának való uborka, vagy éppen a kovászolni való. Mindegyiket előszeretettel vásárolják, hiszen mindháromból finom ételek készíthetők. Nagy rajongótábora a nyári időszakban az utóbbinak van. Édesanyák, nagymamák vásároltak belőle bőven, hogy július végére, augusztusra is legyen belőle kovászos uborka, amit szinte mindenhez lehet tálalni. Sokan önmagában, csemegeként is fogyasztják, de készülnek belőle érdekes gasztronómia fogások is, mint például kovászos uborka fagylalt vagy rántott uborka.

Nemrég derült ki számunkra, hogy van olyan elkészítési mód, amelynek során kenyér helyett burgonyát használnak a kovászos uborka eltételéhez. Hogy ez jó-e vagy sem, nem is fontos, csak az a biztos, hogy ezer csodája van a kovászos uborkának. Jótékony hatással van a bélflórára, a gyomor egészséges működésére, rengeteg ásványi anyagot, vitamint tartalmaz, és még sorolhatnánk. A levét sem érdemes a lefolyóba önteni, mert hangulatjavító és agyműködést serkentő hatása is van. Ami ebben a melegben - legyünk őszinték - kifejezetten jól jön...