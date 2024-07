A nyári időszakban a grillezés az egyik legjobb elfoglaltság, természetesen családi vagy baráti társaságban. Hosszas beszélgetések, nevetések, a füst illata, pácolt finomságok, és hűs italok követik egymást az est folyamán. Vannak előre bepácolt húsok, de magunk is összeállíthatunk egy finom öntetet. Elkészülte után a Pécsi Vásárcsarnokban vásárolt csirkehúsokat, sertéshúsokat vagy éppen a megtisztított halakat alaposan bekenjük vele, majd hagyjuk állni a hűtőben, hadd szívják magukba a fűszeres pácot. Természetesen ugyanez eljátszható a zöldségekkel is, mint például a cukkinivel, padlizsánnal. Sok háznál pedig az is szokás, hogy gyümölcsöket, körtét, almát grilleznek, azonban ezeket nem kell megforgatni az öntetben.

A Pécsi Vásárcsarnokban minden beszerezhető, ami a grillezéshez szükséges.

Fotó: LL

Minden egy helyen található, ami a grillezéshez kell

Egy finom saláta nélkül azonban nem nyújt teljes élményt a grill. A Pécsi Vásárcsarnokban így figyelmünket a fejes káposztákra irányítottuk. Egymás mellett sorakoztak ezek a zöldségek a pultokon, és kerültek is a kosarakba bőven. Egy fiatal pár épp egy bevásárlólistát böngészett, és arról beszélgetett, hogy melyikük csinálja meg a coleslaw salátát – finomra aprított nyers káposzta salátaöntettel vagy fűszerekkel, általában vinaigrette-vel vagy majonézzel – és a klasszikus köményes káposztát. A jellegzetes fűszer nevét meghallva a férfi arcán fintor jelent meg, amire a nő csak annyit válaszolt, hogy az édesapja szereti, így muszáj beletenni, és anélkül nem is az igazi.

Péntekhez képest csendes volt a csarnok. Sok árus még mindig a nyaralását töltötte. Pár vásárló csüggedve vette tudomásul, hogy továbbra sem tud kedvenc árusától vásárolni, persze így is sikerült mindent bevásárolniuk.