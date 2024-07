A július vége felé közeledik, lassan itt a nyár utolsó hónapja. Eddig rengeteg tanulót foglalkoztattak diákmunka keretén belül, viszont van még lehetőség augusztusra is vállalni munkát Baranyán belül. Sokan nyertek felvételt valamelyik felsőoktatási intézménybe, így még az egyetem megkezdése előtt fontos lehet valamilyen munkát szerezni, pénzt gyűjteni.

A diákmunka mára kényelmes környezetet teremt az iskolásoknak

Fotó: Lang Róbert

Augusztusban is találni munkát

A nyár végéhez közeledve leginkább beugrósokat keresnek, gondolhatjuk ezt joggal. A strandokon, az ott üzemelő büfék és ajándékboltok folyamatosan keresnek embert, még augusztusban is nyílhat lehetőség ezeket elcsípni. Fontos folyamatosan informálódni, az oldalaikat böngészni, mert ki lehet fogni még nagyon jó lehetőségeket. A vízparti vendéglátó egységek a megnövekedett látogatottság miatt rendszeresen keres diákokat.

Aki nem csak a nyárra gondol, annak opció lehet valamelyik gyorséttermi karrieroldalon böngészni. Cikkünk írásakor például a Burger King és a KFC is hirdet szabad helyet valamelyik pécsi üzletükbe. Akad ennél másabb jellegű munka is, a Meló-Diák Iskolaszövetkezetnél vezetői asszisztenst keresnek normál munkarenddel, de rugalmas munkavégzéssel marketing asszisztensként is lehet tevékenykedni. Raktáros munkát is lehet végezni rugalmasan, ahol minimum három nap a heti elvárás. Akad a kínálatban oktatóvideó-készítői állás is, amit szintén rugalmasan kezel a munkáltató.

Az önkormányzatoknak is fontos a nyári diákmunka

Lapunknak Füziné Kajdy Zita, Orfű község polgármestere árulta el, számukra hatalmas segítség a diákok munkája nyáron. Ebben az évben az önkormányzathoz kilenc fő jelentkezett munkára a nyárra. Tourinformnál is dolgozhatnak a tanulók, főleg azok, akik adminisztratív jellegű munkát szeretnének. Az óvodában segítőkre gyakran számítanak, a diákok pedig örömmel csatlakoznak a nevelői gárdához. Az iskolai tanév után tábort szerveznek a fiatal tanulók számára, az elfoglalt pedagógusok mellett a szorgalmas tizenéves munkások vigyáznak a gyerekekre, segítenek a tanároknak.

A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat berkein belül júliusban tudják a munkás fiatalokat alkalmazni. Az ő bérüket a Nyári diákmunka program keretén belül tudják vállalni, amit az önkormányzatoknál szívesen használnak ki. Rugalmasan tudják kezelni a diákok beosztását, általában a foglalkoztatás előtt egy megbeszélés során döntenek arról, ki mikor és melyik területen dolgozik. A hangulatra nem lehet panasz, Orfűn szinte minden alkalommal ugyanazok jelentkeznek néhány kivétellel, de befogadó a diáktársaság és a munkahelyek egyaránt.