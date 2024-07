– Alapvetően az érdekelt bennünket, hogy az ott élők miként viszonyulnak az ún. humanitárius építészethez, ugyanis karunkon is működik egy hasonló fókuszú mozgalom (Szolidáris Építészeti Kutatócsoport), de akkortájt foglalkoztunk a szegregációs jellegű nehézségekkel működő pécsi terület, a György-telep beépítésének problematikájával, valamint a szintén hátrányos gazdasági térségnek számító Ormánság egy faluja számára készített terveket építész doktori iskolánk. Azt gyanítottuk, hogy összekapcsolhatók lesznek bizonyos kérdések. Tehát felkeltette az érdeklődésünket a Fülöp-szigeteki építési kultúra, amelyet megismerve láttuk, hogy nem is a klasszikus értelemben vett szegénység, hanem inkább a megoldandó eszköztelenség áll a humanitárius jellegű projektek hátterében. Sokat beszélgettünk arról is, hogy egy aktuális természeti katasztrófa után az ottani lakosok miként fordultak a helyi építőanyagok felé, amelyekből gyorsan kellett lakható házakat felhúzniuk. A cebui építész iskolának ráadásul éppen akkor volt egy az óceániai térségben nyertes projektje, ahol az ő kontextusukban a hajlék fogalmával foglalkoztak. Érdekelt bennünket az is, hogy mit jelent számukra pl. a bambusz mint lokális építőanyag, mint ahogy mi is levezetjük az építészetünket a helyi technológiákkal