A legelső okostelefon 2007-ben jelent meg, ezzel pedig kezdetét vette a mobiltelefon rohamos fejlődése. Az eleinte telefonálásra, üzenetek cseréjére kitalált hordozható eszköz olyan feladatokat kezdett ellátni, amire korábban csak egy fényképezőgép vagy egy komplett számítógép volt képes. A technológia fejlődésével pedig odáig jutottunk el, hogy a fizikai bankkártyánkat sem kell magunknál hordani, mivel mobilunkkal tudjuk azt helyettesíteni. De nem mindenkinek van szüksége okoseszközre.

Sokan keresik a nyomógombos telefonokat

Fotó: Karnok Csaba

Meglepő, de a nyomógombos telefonokat még mindig sokan keresik

Egy buszút során beszélgettünk egy húszas éveiben lévő fiatalemberrel, akinek amikor megcsörrent a telefonja, a baráti társaságunk csodálkozva nézte, hogy egy kilencvenes évekből származó mobilt használ. Ő azzal indokolta választását, hogy az internetezéssel járó információ-áradattól védi magát, nem akarja feleslegesen görgetni a telefonját.

Fiatalok körében ez kivételes hozzáállás, az idősebbek viszont azért nem váltanak, mert a régi és bevált eszközt nem szívesen cserélnék le. Ezt egy pécsi mobilszerviznél is megerősítették, ahol elmondták, hogy az idősebb korosztály továbbra is hordja az egyszerű telefonokat az üzletbe. Elvétve akkumulátort szeretnének cseréltetni, de a legtöbb esetben egyszerűen nem találnak valamit készülékükön, emiatt pedig segítséget kérnek. A régebbi modellek javítása már nagyon körülményes, hisz a technológia az elmúlt 20-25 évben nagyot változott, így sokszor nem is vállalják a javításukat. Érthető okokból a mobilszolgáltatók sem foglalkoznak már ezekkel a készülékekkel.

Mai modellek, de mégsem okos készülékek

A mobilkínálatban sok nyomógombos telefonnal találkozhatunk, amit a korábban említett idősebb korosztály mellett mások is keresnek. Ennek az az oka, hogy sokan olyan munkát végeznek, ahol könnyen megsérülhet a mobil, a nyomógombos verziók pedig a forróságot, az ütéseket jobban viselik. Árban is olcsóbbak, tízezer forinttól harmincezer forintig lehet vásárolni ezeket a készülékeket, amiket javítani is egyszerűbb, mint régebbi társaikat.