Egy szombati nap mindig izgalmas a pécsi vásárcsarnok életében. Sok a vásárló, hiszen ekkor szerzik be a friss alapanyagokat a vasárnapi családi ebédhez. Július első szombatja azonban egy kicsit mégis más volt. A csarnok megtelt színes papírral és tollal a kézben sétálókkal. Mint kiderült a papír egy kvízt rejtett, és különböző asztalokhoz, üzletekhez kellett ellátogatni, hogy a nyolc kérdésre választ leljenek. Volt fermentálással, szőlővel, tojással, tésztával, paradicsommal, szarvasgombával és kávéval kapcsolatos kérdés is.

A pécsi vásárcsarnok titkai kiderültek.

Fotó: Löffler Péter

A gasztronómia fellegvára megtelt Indiana Jones-okkal

Mindenki, aki részt vett a kincskeresésben Indiana Jones-nak érezhette magát, amelynek a végén garantáltan mindenki nyert, hiszen a résztvevők a nagy kaland után fagylaltot kaptak. Akiknek pedig még szerencsésebben álltak a csillagjai, további nyereményekkel gazdagodhattak.

A születésnap méltó megünneplésének részeként lehetőség volt finom falatokat kóstolni több termelőnél is, de a kíváncsiak túrázhattak is egyet, amely során tényleg feltárultak a pécsi vásárcsarnok titkai. A kis kiránduláson résztvevők betekinthettek a 10-12 Celsius fokos hűtőházba, a tejes kamrába a Zsirmon Tejboltnál, de a feltöltő udvaron és folyosón is sétát tettek, miközben megtudták, hogy a csarnok egész területén szelektív hulladékgyűjtés folyik, elkülönítik a komposztot is, valamint az állatok etetésére alkalmas, de már emberi fogyasztásra nem megfelelő zöldségeket, gyümölcsöket eljuttatják a Pécsi Állatkert lakói számára.

A csarnokbejárást dr. Orbán Krisztina, a pécsi vásárcsarnok vezetője tartotta, aki elárulta, hogy két évvel ezelőtt, az épület megnyitásakor az volt a céljuk, hogy a hely egy közösségi tér is legyen, egy valódi agora, ahol az emberek beszélgetnek és jól érzik magukat. Mindemellett természetesen a fő cél az, hogy friss, finom, minőségi áruval lássák el a vevőket.

A csarnok csapata ezzel a születésnapi eseménnyel is élményszerűvé tette a vásárlást, és ezt is fontos feladatuknak tartják, amelynek érdekében rendszeresen szerveznek programokat, amelyek által a környezettudatosságra is ösztönzik a pécsi és környékbeli lakosságot. A rendezvények tematikái mindig kapcsolódnak a termékek beszerzéséhez, a piac portfóliójához, valamint a környezettudatossághoz, amellyel céljuk, hogy a helyi árucikkeket, a helyi termelőket hozzák helyzetbe.