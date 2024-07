A dolgozókat jobban aggasztja a tároló kapacitása, és a logikátlan elrendezés. A szóban forgó boltban hét műanyag láda lapul a fal mögött, amelyek cseréje kényes és nehézkes feladat. Az automata rendszer sokszor vonja el az eladók figyelmét a napi teendőkről, mert folyamatos ellenőrizésre szorul, jóvá kell hagyni a tárolók cseréjét, miközben a vásárlók türelmetlenek.

Még szokni kell mindenkinek ezt a rendszert, a dolgozóknak is és a vevőknek is. Talán nagyobb figyelmet fordítunk a hulladékok kezelésére, ha pénzt is kapunk a visszaváltásért.