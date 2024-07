Nem gondoltam, hogy valaha ezt tapasztaljuk, de a Pécsi Vásárcsarnok kongott az ürességtől. Nem, nem az árukra gondolunk, mert bőven volt az, amiért mentünk, azaz ribizli, sárgadinnye és szilva, hanem a vásárlókra. Mintha mindenki egyidőben gondolta volna úgy, hogy itt az idő a nyaralásra.

Ribizli vagy dinnye? - Ez itt a kérdés

Fotó: LL

A ribizli lenne az örök fiatalság titka?

Meglepődve hallottuk azt, hogy a ribizli nem tartozik a legnépszerűbb gyümölcsök közé Magyarországon. Képtelenek voltunk elhinni, pedig tényleg így van. Ismerősök, barátok is megerősítették, hogy inkább vásárolnak áfonyát, mint ribizlit. Pedig, ha tudnák, hogy ez a gyümölcs egy feketeöves egészség bajnok, akkor lehet meggondolnák magukat. Tele van olyan hatóanyagokkal, amelyek gyulladáscsökkentők, vagy éppen az lassítják az öregedést.

Még egy gyümölcs az öregedés ellen

Úgy tűnik, hogy sikerült olyan gyümölcsöket választani heti körképünk főszereplőinek, amelyek lassítják az öregedés folyamatát. A ribizli mellett ilyen a sárgadinnye is. Azt kell mondanunk, hogy igazi csodaszerek ezek a gyümölcsök. De ezen hatása mellett a sárgadinnye még számos ásványi anyagot és vitamint tartalmaz, szóval kétség sem fér immunerősítő hatásához.

Kicsit korán érkezett a finom szilva

Van már szilva? Már múlt héten is feltűnt nekünk, hogy egyes pultok előtt megdöbbenve állnak a vásárlók, és ugyanezt a kérdést teszik fel az eladónak, akinek a válasza az volt, hogy igen. A vevőknek pedig több sem kellett, vettek belőle. Egy kis kutatást követően erről a gyümölcsről is kiderült, hogy több jótékony hatása is van, de fogyasztása szintén segít lassítani az öregedést. Miközben megcsodáltuk a korai szilvákat, vetettünk pillantást más árukra is, például a görögdinnyére. Az élet pedig igen vicces tud lenni, hiszen egy idősebb hölgynél, ahogy a dinnyéket szemlélte, megcsörrent a telefonja. És mi volt a csengőhangja? A híres görög tánc zenéje, a Zorba.