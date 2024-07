Az évek alatt ellátogattunk kisebb családi vállalkozásokhoz, helyi termelőkhöz is, így Szigetvárra vagy Királyegyházára. Pécsen is járta az utcákat a tejes autó, sokszor alakult ki sorban állás a friss, hazai tejért. Bizonyára van aki még emlékszik arra az 1986. június végi sajnálatos balesetre, amikor a pécsi Komlói úton valamilyen okból felborult egy tejszállító autó. Sok száz liter tej folyt ki az útra és ment így pocsékba. Emberi fogyasztásra már nem volt alkalmas, maximum az arra járó kóbor kutyák, macskák lefetyelték fel az úttestről.

Tejjel kapcsolatos emlékeket sokunk fel tud idézni. Például, hogy az oktatási intézményekben minden gyerek örült, amikor megérkezett az iskolatej. Szívesen fogadták a kicsik a reggeli mellé. Szintén a 80-as évek végén a Tejipari kutatóintézetben vizsgálták be a tejtermékeket. Az évek alatt a tejtermelők többször is tartottak tüntetést, demonstrációt is.