Mire terjedjen ki az utasbiztosítás?

Lehet választani, hogy például betegség esetén milyen kórházi ellátást garantálnak, milyen összegben. Vagy van-e lehetőség arra, hogy a család látogassa a beteget. A hazaszállítás milyen formában valósulhat meg: vagy összeghatárral vagy limit nélkül. Az utasbiztosítások többsége kiterjed poggyászbiztosításra is, ami sokat számít, illetve sok biztosítás tartalmaz jogsegély szolgálatot is. Mint az utazási iroda vezetője is elmondta, ha valaki nem olyan messzire utazik, általában akkor olcsóbb a biztosítás is. Ám ha messzire megyünk akkor célszerűbb a drágábbat választani. Tegyük fel ugyanis, hogy valaki elmegy az USA-ba és ott baleset éri. Ott olyan brutális árak vannak, hogyha valakinek nincs biztosítása akár több millió forintnak megfelelő összegbe kerülhet az ellátás.

– Ha nálunk valaki lefoglal egy utazást bemutatjuk neki a lehetőségeket, mutatunk neki egy összehasonlító táblázatot az utasbiztosításokkal kapcsoltban. A társas utak esetében pedig kötelező a biztosítás megkötése – mondta Vétek Emi.