– A vármegye mely régiói kerülnek, kerülhetnek fókuszba fejlesztési szempontból?

– Baranya hosszú évtizedek óta kétarcú térsége hazánknak. Míg a megye keleti fele Mohács és Bóly térsége jól prosperál, addig a megye nyugati felében található két térség Sellye és Mágocs környéke az ország legnehezebb helyzetű térségei közé tartozik gazdasági szempontból. Mindeközben pedig tényszerű, hogy a régió központ Pécs sem képes olyan lendülettel fejlődni, amely képes lenne felemelni a térséget. Ebben a helyzetben elsődleges cél a különbségek csökkentése, oly módon, hogy nagyobb figyelmet kapnak a legnehezebb helyzetben lévő települések és az ott élők. Ezért döntött úgy a Vármegye, hogy külön meghatározott forráskerettel, komplex fejlesztési programot tesz elérhetővé a sellyei térség és a hegyháti járás számára. Így az sem véletlen, hogy a régió legnagyobb ipari parkjának előkészítése is Nyugat-Baranyában Bicsérd környékén valósul meg. Mindemellett természetesen arra is szükség van, hogy Pécs gazdasági értelemben is be tudja végre tölteni régióközponti szerepét, ezért abban bízom, hogy az októberben felálló új önkormányzat nyitottabb lesz a közös gondolkodásra és a párbeszédre a vármegyével és a kormánnyal.

– Miként értékeli a júniusi választások eredményét? Milyen működés várható októbertől az új összetételű vármegyei közgyűlésben?

– A választások eredményére úgy tekintünk, hogy a baranyai emberek a békére szavaztak, ez pedig felhatalmazás a béke és biztonság megtartására és a fejlesztések folytatására. A 18 fős testületben 12 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, amely stabil többséget jelent, így a magyar kormánnyal együttműködve tudjuk a már fent említett módon a jövőben tovább fejleszteni, támogatni, segíteni a vármegye településeit és a baranyai embereket.