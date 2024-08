A bevásárlás azonban sokaknak csak egy melléktevékenység volt ezen a napon. Inkább arról szólt ez a szerda, hogy az ismerősökkel újra összefuthassanak, és megoszthassák egymással, hogy mi történt velük az ünnepi hosszú hétvégén.

A nagy élménybeszámolók után azonban jöhetett a bevásárlás. Ahogy általában mindig, a hagyma terén bőséges volt a felhozatal. Volt a pultokon vörös-, lila-, sonka- és fokhagyma is. Nem meglepő, hogy a vörösből sok fogyott, hiszen sok ételünk elengedhetetlen alapanyaga, viszont jó, ha észben tartjuk, hogy olyan finomság is készíthető belőle, mint a chutney, ami még a legunalmasabb sült húst is képes feldobni.

Indiából származik a chutney, ami egy fűszeres szósz, és legtöbbször gyümölcsökből, zöldségekből és fűszerekből áll. Elkészíthetjük savanyúra, édesre és kevésbé vagy nagyon fűszeresre is, és lehet homogén vagy akár darabos. Ez igazából egy lekvár, aminek legismertebb alapanyaga a mangó, de ugyanolyan jó hozzá a körte, a szilva, a paradicsom, a hagyma vagy akár még a sütőtök is. Receptet hozzá ezrével találni az interneten, érdemes közülük szemezgetni, és megtalálni a számunkra ideálisat, mert a chutney tényleg sok ételhez illik.