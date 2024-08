Még ezen a héten is a csend és nyugalom volt jellemző a Pécsi Vásárcsarnokra. Dél környékén azonban az Ételudvarban kicsit nagyobb volt a sürgés-forgás, mindenki ebédhez akart jutni. A finom sült húsok, a hurka, a kolbász, a rántott hal illata lengte be a csarnok ezen részét. Az asztalok megteltek vásárlókkal, akik jóízűen falatoztak és beszélgettek. A felnőttek előtt sültek hevertek, a gyerekek pedig sajtos-tejfölös lángost majszoltak, amivel alaposan össze is kenték az arcukat.

A Pécsi Vásárcsarnok pultjain bőséges a választék

A Pécsi Vásárcsarnok pultjai roskadoztak a barackoktól

A csarnok sorai között járva sok asztalon láttunk barackot. Kajszi is akadt itt-ott, de főként őszibarack és nektarin várta a vásárlókat. Sokan még a mai napig összetévesztik őket. A legegyszerűbben úgy tudjuk megjegyezni, hogy az őszibarackot egy vékony piheréteg fedi, a nektarin pedig teljesen csupasz. A pultoknál éppen egy nagyszülő válogatott unokáival, s kis gondolkozás után a választásuk inkább a nektarinra esett. Az ok egyszerű volt: a másik szőrös.

A két gyümölcsnek ugyanolyan gazdag íze van, és számos esetben felcserélhetők egy-egy ételben. Arra azonban ügyelni kell, hogy az őszibarack bőre megkeményedhet sütés közben, ezért ajánlott meghámozni. Fellelhető több különbség is az őszibarack és nektarin között. Előbbi szaftosabb, kevesebb kalóriát tartalmaz és sok benne az A- és C-vitamin. Utóbbinak már a neve is arról árulkodik, hogy édesebb, több cukrot tartalmaz, és még nagyobb mennyiségben fordul elő benne A- és C-vitamin.

Számos étel mellé passzol a nektarin, de salátában is megállja a helyét. Az egyik kedvenc receptünk a következő: 10 dekagramm bacont kockázzunk fel, süssük meg. Ezt követően 2 evőkanál narancsszörpöt keverjük össze a megmaradt zsiradékkal. Ezzel a keverékkel forgassunk össze 2 marék salátakeveréket, 2 marék bébispenótot és egy felkockázott avokádót. A salátát sült baconnel, három felkockázott érett nektarinnal és kecskesajtmorzsával tálaljuk. Ízlés szerint adhatunk hozzá sót és frissen őrölt borsot is.