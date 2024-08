Az eseményen Madaras Zoltán, az SZBKI elnöke mondott beszédet, amely során kiemelte, hogy milyen fejlesztések valósultak meg a birtokon az elmúlt időszakban. Az elnök megemlítette, hogy a tavalyi esztendőben adták át a kutatóintézet csemegeszőlő mintakertjét, aminek az eredményeit már meg lehetett kóstolni a rendezvényen. Arról is szót ejtett Madaras Zoltán, hogy idén is rengeteg új képzésnek adnak otthont, amelyek ingyenesek lesznek a szőlész-borász szakma iránt érdeklődőknek. Mindemellett egy új szolgáltatásról is említést tett, ami egy weboldal Pécsi Szőlő néven – augusztus utolsó hetében indul –, ahol mindenkinek lehetősége lesz szőlőt vásárolni a pécsi génbank állományából.