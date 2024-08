Júliustól már vármegyénkben is nagy számban megtalálhatóak a megújult csomagolású palackok. Visszaváltó pontokat, úgynevezett REpontokat Baranya vármegyében is számos szupermarketben telepítettek. A nagyobb bevásárlóközpontok szinte mindegyikében van automata, ám a falvakban csak elvétve van visszaváltópont. A repont.hu honlapon megtalálhatjuk a visszaváltási pontokat is. Itt láthatjuk, hogy például Dél-Baranyában Sellyén, Vajszlón, Harkányban, Siklóson, Villányban van lehetőség gépi, - automatába történő - visszaváltásra, míg Beremenden és Majson kézi visszaváltás van. Beremenden a bolt nyitvatartási idejében (5.30 és 17.30 között) van erre lehetőség.

A palackokból származó összeget jó célra fordítják

Fotó: Gubicza Gábor

Az Ördögkatlan Fesztivál, Dél-Baranya legnagyobb összművészeti eseménye július 30. és augusztus 3. között zajlott. A rendezvényen sok palackos ital fogyott, ám például a Beremenden tartózkodók közül sokan nem tudtak mit kezdeni az üres üvegekkel késő délután.

Gubicza Gábor a Drávaköz Túrakerékpáros és Természetjáró Baráti Kör megálmodója másfél éve került kapcsolatba a 25 éve működő Harkányi Állat- és Természetbarátok Egyesülete Közhasznú Szervezettel. Az ő ötlete nyomán a fesztivál idején Beremenden 3 helyen is kihelyeztek úgynevezett RE-kukákat.

– Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a fesztiválon felhalmozódott üres palackokat valamilyen formában összegyűjtenénk és jótékony célra fordítanánk. Három felmatricázott nagy kukába lehetett bedobni a palackokat. Sajnos a szervezésre, a kezdeményezés részletes kidolgozására nem volt elég időm, de így is körülbelül 4 nagy szemeteszsáknyi palack gyűlt össze. Az ezek visszaváltásából származó összeget a harkányi szervezet kapja meg. Ebből 2-3 zsák kutyatápra biztos futja majd

– ismertette.

Gubicza Gábor a jövőben is folytatni szeretné a kezdeményezést. Sőt, az általa szervezett túrák nevezési díjából is támogatják a harkányi szervezetet.

– Van mögöttünk már egy cég is, a HappyWay online kihívási felület. Ezen keresztül az általam szervezett túrák nevezési díjának 50 százalékát az állatvédő egyesület kapja

– mondta a túraszervező.