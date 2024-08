Aki Pécsen él, annak nem kell bemutatni a Pécsi Pláza szomszédságában fekvő vásárt. Aki pedig most költözik a városba, az elég hamar megismeri, mert biztos lesz olyan barátja vagy munkatársa, aki felháborodva kérdezi majd: “Itt vagy már egy hónapja, és még nem voltál kint a Pécsi Vásárban?”.



A Pécsi Vásárt még a Macska-jajban is megemlítik

Ez a színes forgatag még Emir Kusturica szerb származású világhírű rendezőt is megihlette. Népszerű alkotásában, a Macska-jajban hangzik el a következő párbeszéd:

– Nagyapa. Elmegyek Magyarba, Pécsre, a vásárba.

– Eredj csak a pécsi vásárba, de vegyél magadnak asszonyt!

Ez is azt bizonyíthatja, hogy nemcsak idehaza, hanem a határokon túl is népszerű volt a Pécsi Vásár, és a mai napig is sokan látogatnak ki ide vasárnaponként. Igazából ide kijönni a pécsiek és a turisták kedvelt vasárnapi programja. Egyedül, párban és még családostól is érkeznek a látogatók, hogy aztán bevessék magukat a sorok közé.