Közös horgászati ellenőrzést tartott Baranya déli részén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata a közelmúltban. A Belső-és Külső Béda holtágakat érintő hatósági vizsgálat során 47 horgászt ellenőriztek: közülük 4 fő esetében rögzítettek halvédelmi jogsértést a felügyelők. A Nébih közlése szerint a jellemző szabálytalanságok a zsákmányul ejtett halak fogási naplóba való rögzítésének elmulasztása, valamint a megengedettnél több horgászkészség használata voltak.

A hatóság felhívja a horgászok figyelmét a jogszabályban előírt kötelezettségre, miszerint a megtartani kívánt, napi darabszám-korlátozással védett halfajok egyedeit a horogtól való megszabadítás után azonnal be kell írni a fogási napló megfelelő rovatába.

- Jogosulatlan horgászatnak, halászatnak minősül az is, ha valakinek a szükséges engedélye megvan, de a fogási naplót nem vezeti - hangsúlyozza a Nébih. Az adatrögzítés elmulasztására nem lehet magyarázat, hogy „olyan kicsi volt, hogy nem tudta eldönteni, be kell-e írni”, ahogy közúti ellenőrzés során az sem, hogy a horgász „csak át akart költözni egy másik helyre”. A hatóság tájékoztatja szerint mindkét kifogásra akadt példa az ellenőrök munkája során, a baranyai akció alkalmával is.

A Nébih kéri, hogy ha valaki horgászattal, halászattal vagy halkereskedelemmel kapcsolatos szabálytalanságot tapasztal, jelezze a [email protected] vagy az [email protected] e-mail címen.