Az ókori rómaiak is imádták az almát, az volt a desszert a lakomákon

Úgy vettük célba az édes, és bűnre csábító almát a Pécsi Vásárcsarnokban, mint Tell Vilmos számszerszíjból kilőtt nyila a saját fia fején lévő gyümölcsöt. Ugyan ez a finom csemege nyáron is fellehető volt a piac asztalain, de a jelenlétét, az ízvilágát mégis sokan az őszhöz kötik, ha párosul hozzá dió is, akkor meg főleg.

Egy másik arcát mutatta a csarnok a déli órákban, mint a nap korai szakaszában. A legtöbben az Ételudvarnál tartózkodtak, és ebédért álltak sorba. Néhány buszsofőr is itt ejtette meg az étkezést két út között. A lángosuk mellett pedig egy-egy alma díszelgett, ami minden bizonnyal a desszert volt. Egy kisregényt lehet írni arról, hogy a történelemben milyen híres almák vannak. Elég csak a tudás fájának tiltott termésére vagy éppen a viszály almájára gondolunk a görög mitológiai történetből. Szerencsére az alma nem tiltott – bár biztos vannak, akik egészségügyi okból nem ehetik –, és nem is veszünk rajta össze, bár erre sem vennék mérget. Számtalan fajtája létezik az almának, és a Pécsi Vásárcsarnokban is bőszerével kínálták az édes és a savanykás verziókat. Az egyik vásárló épp arról kért tanácsot az eladótól, hogy milyen almát vásároljon, mert máglyarakást szeretne készíteni otthon, ami náluk egy klasszikus őszi édesség.