Parrag Tibor végezetül arra is felhívta a figyelmet, hogy az elárasztott erdő nemcsak az ott található állatokra, de az emberre is veszélyes lehet, ezért is fontos, hogy ebben az időszakban még vízi eszközökkel se merészkedjenek látogatók a hullámtérre. Az árterület zavartalanságának biztosításával hozzájárulhatunk mind a védett fajok, mind a vadállomány egyedeinek túléléséhez.

Bízunk benne, hogy a szakemberek és a lakosság összefogásával a Duna ezúttal is a neki szánt ártéren belül marad és a víz levonulásával már csak annak jótékony hatását élvezheti a terület élővilága” – zárta gondolatait.