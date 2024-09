Hegedűs Tibor, a baranyai tájfajta tyúk fajtafenntartója az eseményen elmondta: 1988-ban fogant meg a gondolat, hogy egy olyan mindenképpen magyar, azon belül is baranyai tyúkfajtát hozzanak létre, amilyen 50-60-100 évvel ezelőtt is volt, és egy családot is el tud látni. E háztáji tyúkot 2012-ben hívták először fajtának, majd 2015-ben bekerült a baranyai, és így a nemzeti értéktárba is – fűzte hozzá.

Hegedűs Tibor ismertetése szerint a baranyai háztáji tyúk egy rendkívül látványos, szép, igen nagy testű, nagyon bőséges húshozammal és szintén nagyon magas tojásrakási képességgel bíró fajta. Húsa vörös színű, rendkívül porhanyós, bárki el tudja készíteni – jegyezte meg.

Tiszta szívvel tudom ajánlani valamennyi baromfitenyésztésen, -tartáson gondolkodó baranyai embernek, továbbá azoknak is, akik az udvarukba szeretnének tyúkokat – hangsúlyozta a fajta létrehozója.

Müllerné dr. Juhos Bernadett, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója arról beszélt, hogy a fogyasztóvédelmi szempontból is megbízható baranyai tyúkfajta hosszútávon akár hungarikum is lehet.

Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Vármegyei elnöke pedig újságíróknak arról beszélt, hogy a ridegen is tartható, klimatizált körülményeket nem igénylő fajta igen jól hasznosítja a tápot és a takarmányokat, húskihozatala a húshibridekkel vetekszik, továbbá tojásrakása se csökken le, gasztronómiai értéke pedig kiemelkedő.

Hegedüs Tibor a további tudnivalókról közölte: a baranyai háztáji egy nagy termetű, jól tojó tyúkféle. Félintenzív, illetve szabad tartásban tudja leginkább kamatoztatni értékmérő tulajdonságait. A felnőtt tyúkok jellemző tömege átlagosan 3,2-4 kilogramm, a kakasoké 5-6 kilogramm megfelelő takarmányozási és tartási körülmények mellett.

Egész évben tojnak, tojástermelésük átlagosan évente 180-230 darab, átlagos háztáji körülmények között. Teljesen szabad tartásban a tojáshozam ennél magasabb is lehet. Télen is tojnak, ekkor ugyan valamivel elmarad a tojáshozam a szezonhoz képest. A tojások színe a krémszínűtől a mély barnáig változik. Keltethetősége ideális körülmények mellett magas százalékos arányt mutat.

Hegedüs Tibor szerkesztőségünknek elmondta: 2012-ben a fajta létszáma 70 ezer egyed volt. Számuk exponenciálisan emelkedett, jelenleg 500-600 ezer egyed él e fajtából Magyarországon. Ugyan utóbbi szám a hazai baromfiágazat egyedszámának léptékeihez képest nem nevezhető soknak, ugyanakkor a baranyai háztáji mára stabil állománnyal rendelkezik – világította meg.