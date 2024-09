Az esemény célja, hogy betekintést nyújtson a filmkészítés rejtelmeibe, és bemutassa, milyen sokrétű csapatmunka eredménye egy film, ami egyszerre hasznos a városnak, a benne dolgozó cégeknek, az abban megjelenő helyszíneknek, termékeknek.

A filmben történő termékelhelyezés vagy egy helyszín megjelenése – gondoljunk csak James Bond órájára, kocsijára vagy a Harry Potter kastélyra – hatékony marketingeszköz bármilyen helyi márka vagy vállalkozás számára, mert integrálja a márkát a film történetébe, így nem zavarja a néző élményét.

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a termék a nézők tudatalattijába ivódjon, növelve ezzel az elköteleződést és a márka ismertségét.

A filmekben megjelenő termékek gyakran trendeket teremtenek, hiszen a nézők hajlamosak utánozni a látottakat, megvásárolni ezeket a termékeket. Ráadásul a termékelhelyezés hosszú távú előnyöket is biztosíthat, mivel a filmeket évek múlva is újranézik. Szerepelt már cége terméke egy filmen? Szerintünk itt az idő és az alkalom, hogy ezt is kipróbálja!