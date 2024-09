Ismét megszervezi a Vásárcsarnokok, piacok együttműködési fóruma a Nyitott Piacok rendezvényt. Ennek keretében szeptember 20-án, pénteken és 21-én, szombaton három pécsi piac is programokkal várja az érdeklődőket. A 2024-es rendezvény mottója „A piac mindenkié, a középpontban a szőlő áll”.

Az esemény első napján a Pécsi Vásárcsarnokban délelőtt 9 és 10 óra között regisztrációhoz kötött csarnoktúrát tartott, miközben zajlottak a megjelölt helyeken a kóstolók is, valamint megtekinthető volt a körforgásos gazdálkodás kiállítás is. Mindemellett a K&H Bank is kitelepült, és kibervédelmi tanácsadást nyújtott a látogatóknak, de volt gyerekprogram – virágültetés a Pécsi Mamival a vásárcsarnok előtt –, valamint kihirdették a “Legszebb stand, üzlet” fotópályázat nyerteseit is.

Szintén szeptember 20-án a Diána piac is készült kóstoló programokkal, kibervédelmi tanácsadással a K&H Bank közreműködésével, kincskereső játékkal, valamint itt is volt eredményhirdetés.

A rendezvény második napján, szeptember 21-én a Pécsi Vásárcsarnok kültéri részén délelőtt fél 10 és 11 óra között megrendezik a Pécsi Nemzetközi Veterán Jármű Találkozó és Felvonulást, valamint kincskereső játékkal és csillámtetoválással várják a gyerekeket. Mindezzel párhuzamosan a Hajnóczy piac is megnyitja kapuit, ahol kóstolás és gyerekeknek szóló programok várják az érdeklődőket, valamint itt ezen a napon hirdetik ki a fotópályázat nyerteseit.

További részletekért keressék fel a Pécsi Vásárcsarnok közösségi oldalait.