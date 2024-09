Dunaszekcsőn jól haladnak az ideiglenes védművek kialakításával, homokzsákok tízezreit töltik meg és rakják a helyükre, mindemellett egy különleges, gumiból készült mobil gát is segíti a védekezést.

Minden a tervek szerint halad, van elég anyag, ember, szervezetten halad a minden, péntekre el is készülhetünk a munka nagy részével – nyilatkozta lapunknak Dunaszekcső polgármestere, Faller János.

A faluban több mint egy kilométer hosszúságban kell ideiglenes védműveket emelni a Duna partján, a helyiek mellett közelebbről és távolabbról is érkező önkéntesek is kiveszik a részüket a feladatokból. A védekezést megkönnyíti, hogy egy négyszáz méter hosszú, gumiból készült mobil gát is elhelyeznek, amivel rengeteg homokzsákot tudnak kiváltani. Utóbbiakból így is több tízezerre van szükség.

Mohácsnál, ahol reggel leállították a kompközlekedést, a Duna csütörtökön átlépte a 700 centimétert , így elrendelték az elsőfokú készültséget.

Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere közölte, a folyó tetőzési szintje a szakemberek szerint nem fogja elérni a 2013-ban mért 964 cm-es szintet. A jelenlegi adatok, kalkulációk alapján a 930-940 cm körüli tetőzésre Mohácsnál szeptember 25-én, szerdán számíthatunk.

Hozzátette, a városi és a szigeti oldalon épített védművek bírni fogják a terhelést. 730 cm-es vízállásnál a Baranya-Víz ZRt. munkatársai lezárják a városi csapadékvíz- zsilipeket. Az előrejelzések szerint a 850 cm-es II. fokú szintet várhatóan vasárnap érjük el. A kompfeljárót ennél a szintnél zárják le mobil gáttal, a gyalogoskijáratokat pedig homokzsákokkal.