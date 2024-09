A lakásárak is emelkednek

Az Ingatlanbazár szerint még a Covid miatt a panelből kimenekülés ideje alatt sem vesztett az értékéből a panel és városi kis lakás típus. A magyar lakásvásárló – bármelyik ingatlaniroda megmondja – nem szeret kockáztatni, a panel és a kis téglalakás lélektanát pedig a lassan fél évszázada tartó ingatlanpiaci megpróbáltatások teszik biztossá. Ha csak egy része igaz a valós szerződéskötéseknél, amit a piacvezető „árindexe” állít (ez a meghirdetett árak indexe, nem a valós eladásoké), és egy év alatt Debrecenben és Szegeden nem 8,2, hanem csak 6-7 százalékos a lakásár-emelkedés éves üteme, akkor semmi csoda nincs benne, hogy az éves albérleti díj emelkedése ennél magasabb.

Mit tehetünk?

„Szegény ember vásárol, gazdag ember bérel” – tartja egy angolszász mondás, amely jól mutatja a jövőt is. Az Ingatlanbazár szerint a júliusi vásárlási érdeklődési keresések januárhoz hasonlóan megemelkedő száma júliusban azt mutatja, erre az igazságra itthon is kénytelen rájönni – legalábbis számolni vele – mindenki. A lakásár-emelkedés a jelenlegi inflációcsökkenési helyzetekben önmagában is inflációs várakozásokat hordoz, vagyis az eddig hezitáló vásárlókat is lépésre sarkallja.

Az Ingatlanbazár arra buzdítja hosszabb távú albérletkeresőit, hogy nézzenek körül az eladási piacon is, és számoljanak, mielőtt döntést hoznak.

A portálon a párhuzamos keresés könnyen megoldható, csak fel kell iratkozni a keresett környék szerinti ingyenes hirdetésfigyelőkre, és napról napra az e-mail-fiókjukba érkeznek a friss találatok.