Sokan állnak házfelújítás előtt, rengetegen beszélnek arról, anyagilag hogyan lehet megúszni viszonylag kevés költséggel. Egy átlag ember számára szinte elképzelhetetlen az, hogy önerőből építse meg ingatlanját. A hitelfelvétel szinte rutinszerűvé vált minden család számára, ám nem mindegy, mekkora összeget veszünk fel bankunktól. Ebben is segítségünkre lehet az Otthonfelújítási Program, ami nem csak anyagi biztonságot nyújt.

Szigorú feltételeket szab az Otthonfelújítási Program

Fotó: Székelyhidi Balázs

Szigorú feltételeket szab az Otthonfelújítási Program?

„Olyan családi házakra igényelhető támogatás, melyek 1990 december 31. előtt épültek, legyenek akár egy-, vagy többlakásos családi házak." - áll a program weboldalán. Az igénylőnek életvitelszerűen kell az adott ingatlanban laknia minimum 2024. május 1. óta, ezt lakcímkártyával kell igazolnia. Az igénylő tulajdonjoggal, avagy holtig tartó haszonélvezeti joggal bírjon a pályázott ingatlanban. Magánszemélynek pályázni csupán egyszer nyílik lehetősége, ugyanarra az ingatlanra pedig nem lehet kétszer benyújtani a támogatási kérelmet. Ez azt jelenti, hogy hiába laknak többen egy háztartásban, az érintett épület csak egyszer szerepelhet a pályázatban. Aki több tulajdoni joggal rendelkezik, az sem nyújthat be mindegyik ingatlanra kérelmet, csupán az egyikre.

A beruházási munkákkal kapcsolatos kritériumokkal is számolni kell. Az épület külső szigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, valamint a fűtési és a melegvíz-rendszer megújítására lehet fordítani az összeget. A teljes energetikai hatékonyságnak minimum 30%-os javulást kell mutatnia, az alatt a visszatérítés nem valósul meg. Az anyagdíjról és a munkadíjról is be kell mutatni számlát, így semmiképpen sem lehet saját magunk által elvégzett munkát a programban elszámoltatni.

Kik nyújthatják be a pályázatot?

Ahogyan cikkünkben is írjuk, az igénylőnek rendelkeznie kell az adott ingatlanban tulajdoni hányaddal avagy holtig tartó haszonélvezeti joggal, és legalább 2024. május 1. óta azt életvitelszerűen laknia is kell, amit lakcímkártyával kell igazolni. A magyar állampolgárság, nagykorúság, magyar adóazonosító jel kritérium a beadáshoz, mint ahogyan az is, hogy a kölcsön lejártáig ne töltse be a személy a 75. életévét. Szükséges még, hogy törlesztőrészletet ki tudja fizetni a kölcsönt igénylő. Kizáró ok a közüzemi tartozások, ami 60 napnál régebbiek, illetve adó- vagy köztartozás minimálbért elérő összegű elmaradása sem jogosít a pályázat elnyerésére.