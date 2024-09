A Pécsi Vásárcsarnokban az első szembetűnő dolog az volt, hogy sokan lecserélték a hideg vizet és üdítőket az Ételsoron kapható meleg menzás teára. Nincs is jobb annál egy hűvösebb reggelen! Az asztalokon megjelentek az őszi termények, mint például a sütőtök. A pulóverek, kis mellények is előkerültek, az árusok és a vásárlók is ezekben a ruhadarabokban járták a sorokat, de úgy tűnt, sokkal jobban élvezik ezt az időt. A megjegyzések sem maradtak el ezzel kapcsolatban: „Végre lehűlt a levegő. Ha tovább marad a 30 fok, akkor nem bírtam volna már sokáig, de azért a szívem és az ízületeim megérezték az időjárásban hirtelen bekövetkező változást.”

Hamarabb érett be a sütőtök, de sokkal édesebb, mint 2023-ban

Fotó: Kovacs Liliána

Sok jó dolog van az őszben is, de az egyik legjobb a sütőtök. Gondoljunk csak a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő Pumpkin Spice Latte-ra, ami csak annyiban különbözik sima tejeskávétól, hogy adnak hozzá egy kis sütőtök szirupot. Nagyon finom – viszont elég tömény is.

A hazai sütőtök már megtalálható a piacon

A sütőtök már megjelent a Pécsi Vásárcsarnok pultjain is, méghozzá a hazai. Az egyik eladó elárulta, hogy ahogy majdnem minden ebben az évben, ez a finomság is egy hónappal hamarabb érett be. Elmondása szerint sokkal édesebb a húsa, amit ennek az időjárásnak köszönhet.

Ugyan nem vagyunk tök nagyhatalom, mint az amerikai, Illinois állambeli Morton, amelyet a sütőtök fővárosának is neveznek, de azért mi sem maradunk el a sorban. Egy 2023-as felmérés szerint Magyarország a nyolcadik a legtöbb sütőtököt termesztők sorában az Európai Unióban. A 2022-es adatok szerint hazánkban körülbelül 1464 hektáron termesztenek sütőtököt, Csongrád-Csanád megyében 264 hektár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 261 hektár, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig 202 hektár körül van a termőterület.