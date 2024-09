Olyannyira nincs még ősz, hogy ezért lenge, kis ruhákban járták a sorokat a vásárlók a napokban, és még a legyező is előkerült, hogy azzal hűtsék magukat. A piac külső része is tele van még árussal, akik kínálják portékáikat, köztük az enyhén zöldes színű, zsenge közönséges tököt. Vásároltak is belőle bőven, így biztosak lehetünk benne, hogy sok pécsi háztartásban hamarosan kapros tökfőzelék lesz a menü.

Tökös kalandok a Pécsi Vásárcsarnokban

Fotó: Löffler Péter

Tök sok minden készíthető belőle

Nem árt óvatosnak lenni tök vásárláskor, mert ha nem vagyunk szemfülesek, akkor könnyen futhatunk kőkemény héjúba, aminek pucolása és elkészítése macerás lehet. Egy vásárló elárulta, hogy ő mindig a tök szárát figyeli meg, és ha az friss, akkor már megy is a kosárba, mert az biztos finom és zsenge lesz.

A tökről érdemes tudni, hogy a többi zöldséghez képest beltartalmi értékei elmaradnak. Kevesebb benne a fehérje, és vitamintartalma sem túl magas. Viszont azzal senki sem tud vitába szállni, hogy finom és sokféleképpen felhasználható. Ha valaki nem igazán kedveli főzelékként, akkor készíthet belőle tökös lecsót, tökös-túrós rétest, töltött tököt, töklevest vagy tökös tócsnit.

Vásárlás után nézzük meg a kiállítást

Egy újabb tárlattal dobták fel a vásárlás élményét a Pécsi Vásárcsarnokban. Az informatív kiállítás középpontjában most a Körforgásos gazdálkodás áll, amit egészen szeptember 30-ig tekinthető meg a piac nyitvatartási idejében.

A kiállításon a komposztálásról, a fenntartható divatról, a táplálkozásról és a szezonális gazdálkodásról is szó esik. A tárlat azt is bemutatja, hogy a természetvédelem korántsem bonyolult folyamat, és a mindennapokban is bárki könnyen csökkentheti ökológiai lábnyomát, és apró lépésekkel is lehet tenni a környezet védelméért.