Idei újdonság: megjelentek a diplomások

Érdekesség, hogy amíg a korábbi állásbörzékre kilátogató közönség elsősorban a fizikai munkát jelentő, valamint gyári operátori munkakörök iránt érdeklődött, addig idén megjelentek a diplomás álláskeresők is. Köztük informatikusok, gazdasági végzettségűek, mérnökök, továbbá tanárok is. Sok megváltozott munkaképességű és nyugdíjas is részt vett a vármegyei napilap által szervezett harmadik állásbörzén.