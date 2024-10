Pénteken egyértelműen az erdei gombák, az ízletes vargánya és a déli tőkegomba volt a sláger a vásárcsarnok gombaárusítására kialakított részén. Olyan árussal is beszéltünk, aki elégedetten újságolta, hogy több mint 10 kilogrammnyi erdei gombát vásároltak meg tőle, így ő nem sokkal délelőtt tizenegy előtt már be is fejezhette az árusítást aznapra.

Erdei gombák a pécsi vásárcsarnokban

A szakellenőröknek is akadt dolguk, azonban ez alkalommal nem tolongtak tömegek a gombavizsgáló helyiség előtt, mint tavaly novemberben, amikor egy nap akár százötvenen is megfordultak ott. Azonban voltak többen is, akik kosarában a szakellenőrök a mérgező karbolszagú csiperkét azonosították.

Erdei gombák szedése után irány a gombavizsgálat

Virág Richárd, a pécsi vásárcsarnok gomba-szakellenőre arra hívta fel olvasóink figyelmét, hogy erdei gombák szedése után mindenképp keressék fel a gombavizsgálatot. Nem minden esetben a teljes gyűjtést, azaz ne mintaként vitt egy-egy darab gombát mutassák meg a szakértőknek, akik – mint kiemelték munkatársunknak – nem határozhatnak például fényképről sem.

Virág Richárd elmondta, hogy az erdei gombák gyűjtőinek érdemes tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint személyenként fajtánként legfeljebb két kilogrammnyi mennyiséget szabad gyűjteni. Gombászatkor – jegyezte meg – arra is érdemes figyelni, hogy ép, egészséges példányok kerüljenek a kosárba, azaz semmiképpen se legyen a sérült, vagy itt-ott rohadt a konyhára szánt gomba.

Egyre-másra jelentek meg az erdei gombák

A szakértő tájékoztatásából kiderült, hogy az erőtejesen aszályos idő teljesen kiszárította az erdőket, így a legmelegebb évszakban gyakorlatilag nem bújtak elő a vadon termő, köztük erdei gombák. A rengeteg csapadékot hozó szeptemberi ciklon, valamint az utána következő felmelegedés azonban kedvezett az őszi gombák megjelenésének, az igazi szezon másfél hete indult be.

Virág Richárd szerint ahogy közelítünk a télhez, hamarosan megjelenhet a csoportos- és gyűrűs tuskógomba is. „A csapadék most adott, azonban hideg van, lehetne egy kicsivel melegebb” – utalt arra, hogy egyes erdei gombák megjelenéséhez hiányzik a megfelelő hőösszeg.