A Pécsimami Közhasznú Egyesület és a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. által szervezett börze minden alkalommal nagyon népszerű a pécsi, baranyai családok körében. Ugyanis itt a bolti árnál jóval kevesebbért lehet beszerezni a családnak hasznos dolgokat. Mint arról a Pécsimami a napokban beszámolt, lassan 15 éve szerveznek börzéket, de ilyen még nem volt mint most.

Most vasárnap ugyanis két helyszínen is megtartották az eseményt, így sokkal több embernek tudtak árusítási lehetőséget biztosítani. Délelőtt 9-12 óra között az uránvárosi, Hajnóczy piacon, délután 14-17 óra között a kertvárosi Diána piacon lehetett vásárolni. Uránvárosban több mint 200 méter, Kertvárosban pedig több, mint 100 méter gyerekholmival és játékkal várták az érdeklődőket.

A bababörze az uránvárosi piac épületében

Fotó: Löffler Péter

Az uránvárosi piacra mi is kilátogattunk 10 óra körül, a helyszínen mint mindig, most is sokan voltak, de nem volt elviselhetetlen a tömeg, valószínűleg ez is annak köszönhető, hogy lakóhely szerint eloszlottak az emberek. A helyszínen beszélgettünk egy kicsit egy árusító hölggyel, akivel szinte az összes korábbi börzén is találkoztunk már. Mint mondta, a délelőtti, uránvárosi árusítás után költözik is át a Diána piacra, ahol szintén várja a vásárlókat.

Börze: a következő időszakban is várnak

Az év zárásaként november 10-én télköszöntő baba-gyerek, december 8-án pedig karácsonyváró baba-gyerek-kamasz-felnőtt vásárra várnak.