A magyarok 9 ezer tonna mézet fogyasztanak évente (egy fő megközelítőleg 1 kilogrammot), ám a méhészek körülbelül 20 ezer tonnát termelnek. Így a megtermelt méz körülbelül fele (van, hogy még több is) exportra kerül. Az exportpiacon azonban jelenleg nagy probléma van. May Gábor méhész, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület baranyai szaktanácsadója elmondta, hogy az idei évben drasztikusan lecsökkent az export, az Olaszországba, Németországba és Franciaországba való kivitel területenként akár 50 százalékkal is csökkent.

A méhészek nagy bajban vannak a méz exportját illetően

– A magyar méhésztársadalomnak a legnagyobb problémája jelenleg a nem megfelelő minőségű mézek beáramlása az Európai Unióba. Nagyon megérezzük azoknak az olcsó, nem jó minőségű mézeknek az uniós importját, amivel a magyar termelők nem tudnak versenyezni. A piacon a jelenlegi felvásárlási árak esése 50 százalékos, például a virágméz esetében. Az akácméznél körülbelül 40 százalékos áresés történt. Az input költségek ezzel párhuzamosan emelkedtek, és ez nagy nehézségek elé állítja nem csak a baranyai és a magyar, hanem az uniós gazdálkodókat, méhészeket is – ismertette May Gábor.

Miről lehet felismerni ezeket a silány mézeket?

Magyarországon a kereskedelmi láncokban nem sok hazánkon kívül termelt méz található, ezek leginkább a nyugat-európai országokban jellemzőek. A mézek hátoldalán feltüntetik a származási helyet. A nem megfelelő minőségű mézeken jelenleg ez szerepel: EU és EU-n kívüli mézek keveréke. Ezen is módosítani szeretnének, hogy konkrétan meg legyen nevezve az, hogy melyik tagországban termelték a mézet. Onnantól kezdve azt kell majd kerülni, ami EU-n kívüli országból származik.

A mézzel a legkisebbek is szívesen megismerkednek

Aktuális termelői mézárak

A szaktanácsadó az aktuális üveges mézek áráról is tájékoztatott. Eszerint kilogrammos kiszerelésben a termelői akácméz 3000-3500 forintba, a hársmáz 2800-3500 forintba, a virágméz (repce, napraforgó stb.) 2300-2800 forintba kerül. A különleges fajtamézek (gesztenye, medvehagyma) kilója 4000-4500 forint körül alakul.

Nem csak finom, egészséges is

A hazai, termelői méz fogyasztásával egészségünket is támogatjuk. A méhész javaslata szerint a köhögős, torokgyulladásos időszakban kifejezetten jó szolgálatot tehet a hársméz, melynek gyulladáscsökkentő hatását a PTE Farmakognóziai Intézet kutatása is igazolta. A propolisz is gyulladáscsökkentő, szájfertőtlenítő, gyomor, torok, nyelőcső fertőtlenítő hatása is van. Van propoliszos méz is, vagy tinktúra formájában lehet fogyasztani, ami kifejezetten alkalmas immunerősítésre. Október 12-én a pécsi Koch Valéria Általános Iskolában a diákok is megismerkedhettek a méhészettel, és a méz jótékony hatásaival.