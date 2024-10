Most már nem elég egy póló és egy rövidnadrág, hogy a heti bevásárlást letudjuk a csarnokban. Hosszú nadrágban, pulóverben és az őszre jellemző kiskabátokban járják a sorokat azok a vásárlók, akik a korai órákra tervezik beszerezni az ebédnek valót, azok azonban, akik ebéd után indulnak a piacra, a Vénasszonyok nyarának, az Indián nyárnak a kellemes időjárását élvezhetik. De csalóka ez a jó idő, mert könnyen megfázhat az ember, így nem árt megerősíteni szervezetünket. Ehhez tökéletes választás a cékla és a gyömbér, valamint a kettő kombinációja.

A gyömbér és a cékla az ősz immunerősítői

Céklával áldoztak Apollónak a görögök

Hamar felfedezte az emberiség a cékla jótékony hatásait. Feljegyzések szerint már a babilóniaiak és a föníciaiak is termesztették ezt a gyökér zöldséget, amely a daganatos megbetegedések leküzdésében is segítségre van. Viszont azt nem árt megemlíteni, hogy napjainkba nem szökött az egekbe a cékla népszerűsége, hiába áldozták azt a görögök Apollónak és hiába imádta Aphrodité is, aki állítólag ennek köszönhette szépségét. A rómaiak sem vetették meg, akik úgy tartották, hogy ettől a zöldségtől könnyebb szerelembe esni.

Több mint 5000 éve használják

India, Kína, ókori Róma - csak néhány hely, ahol nagy múltra és népszerűségre tett szert a gyömbér. Ettől a növénytől várjuk, főleg a hideg időszakban, hogy felmelegítsen, elűzze a nátha és az influenza első jeleit. És jól is tesszük, mert olyan anyagokat tartalmaz, amelyek segítenek az immunrendszernek a fertőzések elleni harcban.

Az ősz tökéletes kombinációja

A céklát és a gyömbért szokták teában párosítani, de ha inkább reggel indítanánk ezzel a párossal, akkor erre egy turmix a legalkalmasabb. Szükség van egy darab céklára, almára, szintúgy sárgarépára, szárzellerre, limera, valamint egy kis darab gyömbérre – körülbelül 2 centiméter –, egy teáskannál mézre és másfél deciliter vízre. Addig szükséges turmixolni a hozzávalókat, míg sima masszát nem kapunk, és már kész is a tökéletes és brutális immunerősítő.